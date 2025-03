Oasport.it - Basket femminile: Alpo dura un tempo, poi è fuga Derthona nell’anticipo di A1

Vittoria che matura nella seconda metà di gara per l’Autosped G BCCnella terzultima giornata della Serie A1 2024-2025.del sabato a fare le spese dell’indubbia forza della squadra allenata da Orazio Cutugno è la MEP Pellegrini, costretta a cedere per 92-62 soprattutto in virtù di un gran terzo quarto delle padrone di casa. Per queste cinque giocatrici in doppia cifra, con Elisa Penna e Amanda Zahui migliori a quota 16; dall’altra parte 11 per Ilaria Moriconi e Wiktoria Keller.Primo quarto ad altissimo tasso di equilibrio, con una specie di lotta Penna-Moriconi che vede il successo della prima, anche in virtù del supporto di Zahui e Attura per il 13-6. Moriconi, a lungo, è tutto l’attacco di, poi si sbloccano Keller e Spinelli, la difesa entra più in ritmo e gli ultimi due minuti ristabiliscono un certo tipo di equilibrio fino al 23-22 dopo 10?.