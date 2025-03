Inter-news.it - Bartoli: «L’Inter Women riparte contro il Milan. Ora serve cattiveria!»

Reduce dalla sconfitta beffa nel finale a Roma,torna in campo nel weekend per il derbyese. A pronunciarsi prima della sfida casalingailè la calciatrice Elisa.RIPARTIRE – Elisa, intervistata da Inter TV, dichiara: «Sappiamo che la Roma è una squadra molto forte, da anni lì in cima. Quindi sicuramente la scorsa partita ci dà esperienza, voglia di migliorarci e di competere ancora per partite di alto livello. Ci insegna a non mollare fino all’ultimo secondo, a capire i momenti e a tirare laper portare i risultati a casa. Ripartiamo da qui, non si è perso nulla. Anzi, siamo lì ancora tra le prime tre. Le partite da affrontare sono tante, i punti in gioco sono molti, quindi testa alta, tanto lavoro e motivazione per fare bene nelle prossime partite».