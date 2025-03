Notizieaudaci.it - Bari-Salernitana 0-0, pagelle e highlights: Ferrari è un muro, bene Zuccon

Leggi su Notizieaudaci.it

I granata rimediano un punticino ma non riescono a sfatare il tabù trasferta con il blitz esterno che manca dal 6 ottobre a Palermo mentre da 3 anni non vincono due gare di fila. La situazione in classifica resta complicata ma da qualche gara a questa parte laè più solida nella fase difensiva. Gemellaggio e spettacolo sugli spaltiIn 20mila al San Nicola per rinnovare lo storico gemellaggio train un match con la posta in palio altissima. “e Salerno gente di mare, gemellaggio epocale” – si legge su uno degli striscioni espositi. Tanti gli ex in campo tra i biancorossi. Su tutti Radunovic, Mantovani e Maggiore che fino a gennaio vestiva il granata.Radunovic e Christiansen blindano il risultato nel primo tempoBreda conferma per 10/11 la squadra che ha vinto di misura sul Modena con l’unica eccezione di Ruggeri in luogo dello squalificato Bronn.