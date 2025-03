Noinotizie.it - Bari: inaugurazione del murales “Profumo di pace” Stamattina

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Sabato 15 marzo alle ore 10:00, presso il quartiere Libertà, a, si terrà l’del murale “di” di Daniela Giarratana insieme a volontari, residenti e rappresentanti delle istituzioni.L’opera è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake – realtà da sempre impegnata nella cura e nella valorizzazione degli spazi e dei beni comuni – ed è stata concepita per diffondere un messaggio universale ed eterno: quello della, della tolleranza e della giustizia tra i popoli. Concetti e valori che oggi, più che mai, c’è il dovere di tutelare e diffondere.Oculata e per nulla lasciata al caso anche la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Libertà che soffre sempre di più la lontananza dal centro e che, per molti residenti, sta diventando sempre più difficile da vivere.