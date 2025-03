Ilgiorno.it - Bareggio, in Consiglio le proposte per sostenere l’associazione Amici del Parco Arcadia

Leggi su Ilgiorno.it

, 15 marzo 2025 – Dopo settimane di attesa, ilcomunale discuterà leavanzate lo scorso 3 febbraio per dare sostegno all'associazionedel. La convocazione della seduta, fissata per il 20 marzo prossimo, alle 20.30, è infatti stata firmata dal presidente delcomunale Angelo Cozzi. “Finalmente la maggioranza ha convocato ilper discutere le nostre", spiegano i consiglieri della Lista civica2013 e del Partito Democratico. Lepresentate a inizio febbraio puntano a garantire maggiore sostegno all'associazionedel, che durante ilcomunale aperto ai cittadini del 29 gennaio scorso aveva sottolineato la necessità di un aiuto economico e operativo. L'associazione aveva evidenziato non solo le difficoltà legate agli adeguamenti sanitari richiesti, ma anche l'aumento dei costi, come quello del fieno, e la necessità di un supporto nelle attività quotidiane di cura degli animali.