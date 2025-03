Unlimitednews.it - Barachini “L’Editoria ha bisogno di trovare coraggio e nuova linfa”

NAPOLI (ITALPRESS) – "Se fossi un medico direi che il sistema editoriale italiano ha sicuramentedi qualche aiuto, magari di qualche integratore in modo che possa attraversare l'inverno in maniera migliore, ma speriamo che venga presto l'estate e che il sistema editoriale trovi anche, un nuovo, nuovi linguaggi perché io come rappresentante del dipartimento che seguecerco sempre di vedere la luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e al, Alberto, a Napoli, a margine di Feuromed, il Festival Euromediterraneo dell'Economia.