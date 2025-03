Thesocialpost.it - Bangkok, crolla una gru in un cantiere autostradale: cinque morti e decine di feriti

Tragedia a, dove il crollo di una gru in unha causato la morte dipersone e il ferimento didi operai. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di sabato sull’autostrada Rama II, uno snodo cruciale che collega la capitale thailandese al sud del Paese.Secondo quanto riferito dalla polizia thailandese, quattro corpi sono già stati recuperati, mentre un quinto operaio è rimasto intrappolato sotto le macerie e risulta deceduto. Le autorità stanno lavorando per rimuovere i detriti e accertare l’esatta dinamica dell’incidente.Le cause del crollo non sono ancora state chiarite, ma si ipotizza un possibile cedimento strutturale o un errore nelle operazioni di manovra della gru. La zona è stata isolata per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi e verificare eventuali responsabilità.