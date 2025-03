Ilgiorno.it - "Bando pubblico tra poche settimane per lo stadio"

Dopo la consegna da parte di Inter e Milan del dossier per l’acquisto del Meazza e delle aree circostanti arriverà a breve ildel Comune. "Potrebbe essere pubblicato nel giro dise vogliamo rimanere nei tempi e concludere tutto per l’estate - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un appuntamento del Longevity Summit -. Se tutto funziona come penso quel dossier sarà la base con cui noi avvieremo un, siamo obbligati a farlo e penso che durerà una trentina di giorni. Quell’area penso che debba essere dedicata alloquindi l’offerta delle squadre sarà perlomeno favorita ma illo faremo". Sul documento di 300 pagine consegnato dai club "stiamo vedendo in dettaglio, non spiega quale sarà l’investimento totale che faranno le squadre ma prende atto della valutazione della Agenzia delle entrate che non è mai stata messa in discussione - ha concluso -.