Bandi Fondazione Ticino Olona: una mano agli enti del terzo settore

Quattro, per un totale di 360mila euro: è questo il primo passo nel 2025 della, che ha pubblicato questa settimana i, in scadenza tra il 16 e il 30 maggio, a disposizione deglideldel territorio. "Come negli anni scorsi, iarrivano nel mese di marzo, quasi in contemporanea con la primavera – apre così le danze il presidente della, Salvatore Forte – e ciò ci sembra una coincidenza di buon auspicio per il nostro territorio. La primavera porta con sé l’idea della rinascita, della ripartenza e ci spinge a fare cose nuove o a fare in modo nuovo le solite cose. Così ipossono dare nuovi stimoli e ridare speranza e voglia di fare a tante associazioni il cui lavoro di sussidiarietà è indispensabile e insostituibile per la comunità di riferimento".