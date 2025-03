Ilrestodelcarlino.it - Bambinopoli, ci risiamo. Secondo ricorso respinto

Anche ilsullaè stato: a pochi giorni dalla sentenza con cui il Tar Marche ha rigettato l’impugnazione di Papillon, due giorni fa un esito simile è toccato alpresentato da Alexandra, altra ditta che aveva partecipato al bando per la gestione dell’immobile comunale. Alexandra, in particolare, aveva presentatocontro il comune per l’annullamento della determina con cui erano state approvate le ammissioni definitive alla gara, della graduatoria provvisoria, nonché dell’esito negativo delle procedure di verifica sull’assenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti previsti dall’avviso. Si chiedeva, inoltre, conferma della non ammissione ed esclusione dell’altra offerente oltre che la stipula dell’atto per l’affidamento della concessione ad Alexandra.