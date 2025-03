Lopinionista.it - Bagnai: “L’Europa ha una ‘questione tedesca’ che spiega anche la vicenda degli 800 miliardi per finanziare l’acquisto di armi”

ROMA – “ha unachela800che dovrebberodi– che dovrebbero servire per creare debito comune e di aiutare l’industria tedesca. La Germania, imponendo l’austerità ha prosciugato il potere di acquistoStati del Sud, e oggi si trova in recessione per questo. Dobbiamo evitare il debito comune europeo e riprenderci il nostro mercato interno favorendo la domanda interna per sostenere la nostra economia. Dobbiamo riportare in alto gli investimenti pubblici”.Lo ha dichiarato il Responsabile Economia della Lega, l’On. Alberto, stamattina all’evento della Lega ‘Tutto un altro mondo – tutta un’altra economia’. “Le politiche di austerità adottate nel 2011 hannocausato un enorme calo demografico dovuto alla compromissione dei diritti sociali e dei diritti dei lavori.