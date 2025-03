Ilrestodelcarlino.it - Azzerati Carife, la guerra dell’ex pescatore, 77 anni: “Finché avrò la forza continuerò a lottare”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 15 marzo 2025 – Undici operazioni, otto alle ginocchia. Si muove con le stampelle. Ivaldo Bruciaferri, 77, una vita da. "Sono salito su una barca che ero poco più di un bambino, con mio padre. Quanti sacrifici", racconta. La fierezza di un uomo di mare, che continua a. "L’ultima volta non sono venuto in Comune a Ferrara, non riuscivo a fare quello scalone", spiega. Lunedì partirà da Goro, vuole esserci, far sentire la sua voce all’incontro convocato dagli. "Ho lavorato fino a 70, mio padre mi diceva sempre che nella vita è importante il lavoro, la famiglia, risparmiare per la famiglia. Così ho fatto". Poi una mattina il direttore della banca di Goro l’ha chiamato. "Pensavo ci fossero carte da firmare". Nell’ufficio c’erano altre quattro persone, quella mattina scoprì che non aveva più nulla, che era un azzerato, carta straccia i titoli, le obbligazioni.