Lapresse.it - AVS, Santanché: “La Tesla di Fratoianni e Piccolotti? Combattono il lusso poi lo comprano e si vergognano”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – La ministra del Turismo Danielaha commentato a Milano il caso delladi proprietà di Elisabettae Nicola, leader di Avs: una vettura che la sinistra aveva chiesto di boicottare. “È quello che ho detto chiaramente in Parlamento, loronon la povertà, ma la ricchezza. Poi dopo queldi cui siperò poi loe quindi piace anche a loro”, ha spiegatoaggiungendo: “Questa è una notizia positiva: lalaperò poi la usano. Io trovo che questa battaglia ideologica contro Musk sia veramente un furore ideologico che non ha nessun senso. Pare che ci siano altri esponenti che investivano in azioni, quindi sono quello che si sono sempre dimostrati di essere: io l’ho detto nella sede più istituzionale che è il Parlamento italiano”.