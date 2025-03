Ilgiorno.it - Auto in sosta distrutte dalle fiamme

Duesono state completamenteda un incendio divampato in via Resistenza, nel cuore del quartiere periferico “Villaggio Giardino“. L’episodio si è verificato nei pressi di quello che è stato definito “l’isolato dello spaccio“. A pochi metri di distanza, infatti, sono stati individuati due esercizi commerciali utilizzati come basi per il traffico di stupefacenti. Uno di questi, un market etnico, è stato chiuso e posto sotto sequestro dopo un’operazione delle forze dell’ordine, durante la quale un carabiniere è rimasto ferito. All’interno del locale sono state trovate diverse dosi di droga già pronte per la vendita. Per quanto riguarda il bar – quello soprannominato “il bar dello spaccio“ in un servizio di Striscia la Notizia dedicato al fenomeno nel Corsichese – al momento non sono stati ancora presi provvedimenti ufficiali.