Auto finisce cappottata in autostrada e prende fuoco, ferito un giovane

Incidente tra Chiavari e Rapallo sull’A12. Unche si trovava alla guida di un’è rimastoin seguito a un incidente avvenuto all’interno della galleria Maddalena Ovest lungo l’strada A12. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è ribaltato e ha preso. L’allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 13:30 di sabato 15 marzo.Nell’incidente non sembrano essere stati coinvolti altri veicoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti l’medica Tango 1 e un’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari, insieme alla polizia stradale, ai vigili del, ai soccorsi meccanici e al personale del GSA e distrade.Il traffico è rimasto bloccato in direzione Genova. A chi viaggia verso il capoluogo ligure,strade consiglia di uscire a Chiavari e di fare rientro in A12 a Rapallo dopo aver percorso la l’Aurelia.