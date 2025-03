Romadailynews.it - Austria: roadshow per la terza China International Supply Chain Expo a Vienna

Unper lasi e’ tenuto giovedi’, mettendo in evidenza la cooperazione bilaterale e con la firma di accordi di cooperazione. All’evento hanno partecipato oltre 200 rappresentanti di istituzioni per la promozione del commercio e degli investimenti, associazioni imprenditoriali e imprese di Cina e. Ren Hongbin, presidente delCouncil for the Promotion ofTrade (CCPIT), ha dichiarato che il CCPIT e’ disposto a collaborare con partnerci per aiutare a esplorare vantaggi complementari nelle dotazioni di risorse e nelle strutture industriali, e a sostenere le imprese nello sviluppo di nuovi punti di crescita per la cooperazione. I rappresentantici hanno detto di aspettarsi una cooperazione piu’ ampia in vari settori, al fine di rispondere congiuntamente alle sfide globali e mantenere l’ordine del commercio internazionale.