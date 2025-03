Terzotemponapoli.com - Auriemma: “Napoli attento al Venezia ed a Oristanio”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Raffaeleha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stile Tv durante Salite Sulla Giostra sued altro. Queste le sue parole:sul campionato del“Il campionato delci racconta che anche con una sola competizione gli infortuni ci sono stati. Anche chi ha due squadre, perché comunque si allenano tutti. Ildeve guardarsi da questo, soprattutto su Gaetano, che ha cinque partecipazioni al gol (2 reti e 3 assist) oltre ad essere il calciatore italiano con più dribbling riusciti in Serie A. Inoltre ha fatto meno dribbling solo dei 50 di Leao e dei 57 di Nico Paz. ilgiocherà con il 4-4-2 o 4-2-3-1 perché ilgioca con la difesa a treNelle preventive sarà difficile controllarlo, ma ecco perché insisto nel dire che ilgiocherà con il 4-4-2 o 4-2-3-1 perché ilgioca con la difesa a tre, come Fiorentina ed Inter, ed ha un calciatore come Nicolussi Caviglia dai cui piedi passano le azioni importanti della squadra veneta e che su palla inattiva è molto abile: dei 23 gol segnati in Serie A dal, 14 sono arrivati da palla inattiva.