Aumentano le denunce delle vittime. Ma anche le violazioni di obblighi

Nel 2024 gli omicidi condonne sono stati 113, 99quali in ambito familiare/affettivo; di queste, 61 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner. Dati, questi, tra i più bassi dell’ultimo decennio, che testimoniano il forte impegno della società per la sensibilizzazione sul fenomeno e, in particolare,forze di polizia per l’attenta e costante attività di prevenzione. Sono questi i dati al livello nazionale, che sono stati illustrati nel report di analisi ’8 Marzo – Giornata internazionale della donna’, elaborato dal Servizio analisi criminale. Il report è stato presentato ieri, presso la direzione centrale Polizia Criminale, ufficio interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. A Pistoia, il dato più eclatante è l’aumentodei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che passano dai 24 registrati nel 2022 e nel 2023 ai 34 nel 2024.