Attilio Russo chi è il marito di Rossella Erra

diè estraneo al mondo dello spettacolo, è un ufficiale delle forze armate. In molte intervisteha raccontato il primo romantico incontro con il suo futuro compagno di vita. Si sono conosciuti in Sardegna circa 25 anni fa, si sono innamorati e non si sono più lasciati. Sin da subito avrebbero voluto allargare la famiglia ma ciò non è stato possibile. I figli non sono arrivati subito e la coppia era disposta a ricorrere alla fecondazione assistita. Tuttavia ì, quando già avevano perso le speranze è arrivata Beatrice Maria Francesca, la figlia diche oggi ha 18 anni e che la giurata popolare di Ballando ha definito ‘un miracolo.’Sempre lontano dalla popolarità e dalle telecamere,, ha rotto la sua riservatezza facendole un sorpresa un paio d’anni fa nel programma di Mia Ceran, Nei tuoi panni.