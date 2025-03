Ilfattoquotidiano.it - Attacco su larga scala degli Usa contro obiettivi nello Yemen controllato dagli Houthi. “L’Iran smetta di sostenerli o non saremo gentili”

Gli Stati Uniti per ordine del presidente Donald Trump stanno portando avanti attacchi sudecine dillato, secondo quanto riportato da notiziari locali e da due alti funzionari statunitensi. Funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che il bombardamento – l’azione militare più significativa del secondo mandato di Trump – ha anche lo scopo di inviare un segnale di avvertimento al. Il presidente americano – scrive il quotidiano Usa- vuole mediare un accordo con Teheran per impedirgli di acquisire un’arma nucleare, ma ha lasciato aperta la possibilità di un’azione militare se gli iraniani respingono i negoziati.Trump ha scritto su Truth di aver ordinato “un’azione militare decisa e potentei terroristi” che “hanno condotto una campagna implacabile di pirateria, violenza e terrorismonavi, aerei e droni americani e di altri paesi”.