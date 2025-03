Ilfattoquotidiano.it - Attacco su larga scala degli Usa contro decine di obiettivi nello Yemen controllato dagli Houthi. “È anche un avvertimento all’Iran”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Uniti per ordine del presidente Donald Trump stanno portando avanti attacchi sudillato, secondo quanto riportato da notiziari locali e da due alti funzionari statunitensi. Funzionari statunitensi hanno detto al New York Times che il bombardamento – l’azione militare più significativa del secondo mandato di Trump – halo scopo di inviare un segnale di. Il presidente americano – scrive il quotidiano Usa- vuole mediare un accordo con Teheran per impedirgli di acquisire un’arma nucleare, ma ha lasciato aperta la possibilità di un’azione militare se gli iraniani respingono i negoziati.Gli attacchi hanno colpito radar, difese aeree e sistemi missilistici e di droni. Secondo il Times, l’obiettivo è riaprire le rotte di navigazione nel Mar Rosso che sono state minacciateattacchialle navi israeliane.