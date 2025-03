Sololaroma.it - Atletico Madrid-Barcellona, il pronostico: si all’Over, occhio a Raphinha

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali è ad un passo ma ci sarà prima spazio per un’ultima giornata dei principali campionati internazionali. Tra questi c’è la Liga, volta al suo 28° turno. Uno dei piatti forti di domani 16 marzo metterà a confronto due squadre che si stanno contendendo il primo posto in classifica. Stiamo parlando di, che si affronteranno alle 21:00 allo stadio Civitas Metropolitano. Un testa a testa estremamente delicato, da vivere tutto d’un fiato. I blaugrana desiderano vincere per allungare in testa alla graduatoria, dimostrando di avere ciò che serve per alzare il titolo. I Colchoneros dovranno, invece, riscattarsi dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League e proveranno a farlo davanti ai loro caldi tifosi., probabili formazioni(4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G.