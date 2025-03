Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli tra rimpianti e soddisfazioni

Weekend senza giocare per l’e tempo di analisi della stagione in attesa dello sprint finale. I bianconeri del patron Graziano Giordani hanno iniziato alla grande questo difficile campionato, con tante squadre attrezzate e blasonate, tra neopromosse e nobili decadute. Un inizio importante che ha mantenuto la compagine di Mister Simone Seccardini a lungo tra le prime della classe. Il tecnico in realtà, però, ha sempre tenuto i piedi per terra e predicato la calma anche quando c’era chi sognava in grande, un nuovo ‘Chievo del Piceno’. Alla lunga, infatti, i valori di alcune squadre costruite per vincere il campionato, sono uscite e i bianconeri hanno attraversato un periodo complicato soprattutto sul piano dei risultati, perché le prestazioni ci sono sempre state. E lo dicono anche i numeri perché al contrario di quanto si possa pensare l’di questa stagione dopo 27 partite con 36 punti in classifica, ne ha ottenuto uno in più rispetto allo scorso anno, alla prima esperienza in Serie D.