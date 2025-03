Oasport.it - Atletica, Silja Kosonen si inventa una bordata superba. Sara Fantini terza in Coppa Europa

Ladi lanci si è accesa con la perentoriafirmata dalla finlandese, che ha spedito il martello ad addirittura 77.07 metri in quel di Nicosia (Cipro). La formidabile 22enne, quinta alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Budapest 2023, ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale e il record europeo under 23, andando ben oltre il suo personale di 74.04 siglato la scorsa estate ai Giochi. Con questa misura avrebbe conquistato la medaglia d’oro a cinque cerchi.La nordica ha vinto la gara in maniera perentoria, distaccando ampiamente la francese Rose Loga (72.87), mentre la nostrasi è fermata inposizione con lo stagionale di 72.37 siglato al quinto tentativo, culmine di una serie in crescita cominciata da 69.70 e proseguita con 70.