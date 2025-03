Oasport.it - Atletica, sciabolata d’inverno: un 19enne sotto i 10” sui 100 metri! Folata africana, primo uomo dell’anno

Già al 15 marzo, quando nell’emisfero boreale si stanno consumando gli ultimi giorni di inverno, è arrivato ilsub 10 secondi sui 100. L’iconica barriera sul rettilineo è stata infranta per la prima volta in questa annata agonistica da uno dei tanti giovani emergenti del panorama internazionale: il sudafricano Bayanda Walaza ha stampato un convincente 9.99 nelle semifinali dei Campionati Provinciali AGN a Pretoria.Il fresco(ha spento le candeline lo scorso 9 febbraio), che si era espresso in 10.04 in batteria, ha così siglato la miglior prestazione mondiale stagionale e il record nazionale under 20. Stiamo parlando di un autentico portento, che la scorsa estate conquistò la medaglia d’oro ai Mondiali under 20 sui 100e sul mezzo giro di pista dopo essersi messo al collo l’argento con la 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024.