Atletica Sara Fantini sul podio in Coppa Europa | l’Italia se la gioca con le donne

A Nicosia (Cipro) è andata in scena la prima giornata delladi lanci. Il risultato ad effetto è stato firmato dalla finlandese Silja Kosonen, che ha spedito il martello a 77,07 metri: miglior prestazione mondiale stagionale e record europeo under 23 davanti alla francese Rose Longa (72.87), mentreha concluso in terza posizione con lo stagionale di 72.37.Paola Padovan ha invece concluso al sesto posto nella gara di tiro del giavellotto con la misura di 55.75 metri raggiunta all’ultimo tentativo nella gara dominata dalla 21enne serba Adriana Vilagos (66.88 metri per la due volte argento europeo).Verteramo ha chiuso al decimo posto nel getto del peso (16.13) dove ha primeggiato la portoghese Jessica Inchude (19.21 metri).Alessio Mannucci non è andato oltre la diciannovesima piazza nel lancio del disco (57.