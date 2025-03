Atalanta V Inter | line-up statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 01:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.della partita perDue contendenti del campionato di Serie A combatteranno per la supremazia domenica sera quandoospiteràMilano.Con meno di 40 miglia che separano i due club e solo tre punti tra loro in classifica, questa resa dei conti arriva poco dopo che il Napoli ha la possibilità di rivendicare il primo posto contro la Venezia.La straordinaria vittoria per 3-0 disulla Juventus lo scorso fine settimana è stata una delle loro esibizioni più notevoli in questa stagione.La vittoria non solo ha dato un colpo significativo alle speranze del titolo della Juventus, ma ha anche mantenutonel mix per il loro primo campionato Serie A.Hanno abbinato il conteggio didi 63 gol in 28 partite, con una media di un impressionante 2,25 gol per partita.