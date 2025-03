Inter-news.it - Atalanta, una poltrona per 3 in avanti: il favorito con l’Inter – Sky

L’domani giocherà contronello scontro diretto della ventinovesima giornata. Anche Gasperini, così come Simone Inzaghi, sta riflettendo sulla formazione. Bagarre a tre in attacco.ULTIME – L’si prepara alla partita contro. Nel pomeriggio, come riferisce anche l’inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni, la squadra di Gian Piero Gasperini si allenerà per la rifinitura e quindi si scioglieranno gli ultimi dubbi. L’sarà senza Juan Cuadrado. L’ex delsi è fatto male durante la partita contro la Juventus, terminata 0-4 a favore della Dea. Quindi nel ruolo di trequartista, l’allenatore orobico dovrà capire chi inserire per supportare Ademola Lookman e Mateo Retegui, titolari inamovibili. C’è una corsa ancora aperta con tre giocatori che si giocano una maglia dal primo minuto.