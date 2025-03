Internews24.com - Atalanta Inter, un solo dubbio di formazione per Inzaghi! Le probabili scelte

Secondo SportMediaset, Simone Inzaghi ha ormai definito quasi completamente la formazione per il big match di domani sera tra Atalanta e Inter, con un solo nodo ancora da sciogliere. Il dubbio riguarda la difesa: accanto ad Acerbi e Bastoni, il tecnico nerazzurro deve decidere se schierare Pavard o Bisseck. Per il resto, nessuna sorpresa: Sommer sarà confermato tra i pali, Dumfries e Carlos Augusto sulle corsie esterne, mentre il centrocampo sarà affidato al trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. In attacco, torna la coppia Lautaro-Thuram, la cosiddetta ThuLa. PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard/Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro