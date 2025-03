Internews24.com - Atalanta Inter, sos in difesa: il centrale alza bandiera bianca, ecco chi marcherà Retegui a Bergamo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, sos inper Simone Inzaghi, ildifensivope ril match,chi si occuperà diè alle porte. Lo sa bene Simone Inzaghi che però, proprio in previsione della gara di Serie A, dovrà fare i conti con l’infermeria. Nello specifico – come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport in edicola – non dovrebbe recuperare De Vrij, al suo posto pronto quindi Acerbi.un passaggio dal quotidiano:– «Diminuiscono le possibilità che De Vrij sia a disposizione per la s da con l’. Anche ieri, infatti, ha svolto solo un lavoro differenziato. Possibile che oggi provi ad allenarsi in gruppo, ma la realtà è che il fastidio al ginocchio non è scomparso e allora avrebbe poco senso rischiare.