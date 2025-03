Internews24.com - Atalanta Inter, provata la formazione anti Gasperini! Sciolto il dubbio in difesa per Inzaghi?

di Redazione

Giornata di vigilia in casa Inter, che domani sera farà visita all'Atalanta al Gewiss Stadium, per un match che potrebbe clamorosamente riaprire la lotta Scudetto o potrebbe permettere alla squadra di Inzaghi di allungare sulla Dea, giocandosi poi il titolo soltanto con il Napoli di Conte. Come riportato da Pasquale Guarro, queste le ultime indicazioni dalla seduta di rifinitura di oggi.

Inter, prove di formazione con Pavard nei tre difensori.

La probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

De Vrij ancora a parte, ormai quasi certa la sua esclusione.

— Pasquale Guarro (@GuarroPas) March 15, 2025