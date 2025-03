Internews24.com - Atalanta Inter, Inzaghi stravolge il modulo? Ecco l’indiscrezione, ha fatto questa richiesta a quel giocatore

di Redazionedi Serie A si avvicina, Simonepuò cambiare il suo sistema di gioco e fa unaa particolare aCi siamo, è tempo di Serie A, è tempo di. Domani sera alle ore 20e45 tra le mura del Gewiss Stadium andrà in scena il big match valido per la giornata numero 29 del massimo campionato italiano. Lo sa bene Simone, che per la sfida contro i bergamaschi, è pronto a sorprendere il proprio avversario diretto Gasperini. Come? Con un nuovo? Non proprio, il nerazzurro schiererà ugualmente il 3-5-2, ma specialmente in fase di spinta, chiederà a Carlos Augusto e Dumfrires di salire fino all’altezza dei due attaccanti Thuram e Lautaro. Come riportato da La Gazzetta dello Sportmattina infatti, l’obiettivo dilo di sfruttare lo stato psicofisico di Dumfries e provare a replicare la stessa cosa con Carlos Augusto sulla fascia opposta.