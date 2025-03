Internews24.com - Atalanta Inter, Inzaghi scioglie il dubbio su Pavard: cosa ha deciso il tecnico

di Redazioneconin difesa:ha scelto il difensore francese per il derby lombardo con in palio un pezzo di scudettoGiornata di vigilia in casa, che domani sera farà visita all’al Gewiss Stadium, per un match che potrebbe clamorosamente riaprire la lotta Scudetto o potrebbe permettere alla squadra didi allungare sulla Dea, giocandosi poi il titolo soltanto con il Napoli di Conte. Come riportato da Pasquale Guarro, queste le ultime indicazioni dalla seduta di rifinitura di oggi, conin difesa e Dumfries largo a destra.Pasquale Guarro ha aggiornato sulle possibili scelte dei nerazzurri: «, prove di formazione connei tre difensori.La probabile: Sommer;, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.