Atalanta-Inter Inzaghi | Domani la posta in palio è alta

Leggi su Ilnerazzurro.it

Alla vigilia della sfida contro l’, Simoneha concesso un’vista esclusiva aTV, condividendo le sue impressioni sul delicato match di campionato.Un avversario di valoreDopo la qualificazione ai quarti di Champions League, l’arriva con entusiasmo ma dovrà affrontare una squadra ostica come l’. “Sarà una gara intensa tra due squadre in forma. Conosciamo bene il loro valore, sia in Italia che in Europa. Dovremo approcciare il match con corsa, aggressività e determinazione”, ha sottolineato.Un match diverso rispetto all’andataRispetto alla sfida di San Siro, in cui l’aveva diverse assenze e il mercato era ancora aperto, questa sarà una gara completamente diversa. “Dovremo affrontarla con la giusta mentalità perché lain”, ha spiegato il tecnico nerazzurro.