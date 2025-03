Inter-news.it - Atalanta-Inter, Inzaghi con due dubbi! Il programma della vigilia – Sky

Andrea Paventi, in diretta dalla Pinetina, ha aggiornato ildell’, allapartita contro l’.IL– Andrea Paventi,venuto in diretta su Sky Sport 24, ha spiegato qual è ildell’, allasfida contro l’. La squadra di Gasperini, distante solo tre punti in classifica, si gioca la possibilità di rientrare fino in fondo nella lotta scudetto cone Napoli. Pochissimidi formazione per Simone: «La squadra scenderà in campo questo pomeriggio. Al terminerifinitura, resteranno ad Appiano in ritiro e domani mattina si sposteranno a Bergamo per la partita che ci sarà la sera. Due soliper: il solito ballottaggio tra Pavard e Bisseck, con il francese che sembra favorito. E capire se ci sono possibilità per quantomeno la convocazione di Stefan De Vrij, a ieri praticamente zero.