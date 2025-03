Sport.quotidiano.net - Atalanta-Inter, Inzaghi avverte: “Dimentichiamo l’andata”

Leggi su Sport.quotidiano.net

L'si presenterà domani sera a Bergamo per il big match in casa dell'in programma alle 20.45. “Arrivano alla gara due squadre che hanno entusiasmo e stanno bene – spiega Simonealla vigilia -. L'la conosciamo benissimo, ha fatto un bellissimo percorso in Italia ed Europa. Serviranno corsa e determinazione. La gara d'andata era una delle prime partite stagionali, col mercato aperto e l'in emergenza. Sarà una sfida completamente diversa, con una posta in palio alta. Bisognerà tenere una concentrazione e una lucidità altissima, ci saranno tantissimi duelli e scelte da prendere nei 90'. Senz'altro sia noi che l'siamo molto offensivi. Approccio e gestione saranno importantissimi, lo abbiamo visto anche nella nostra ultima di campionato in cui siamo andati sotto proprio per via dell'approccio e poi siamo stati bravi a ribaltarla".