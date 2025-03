Sololaroma.it - Atalanta-Inter, il pronostico di Serie A: non solo il GOL, i tiri più di un’ipotesi

Continua a snodarsi la ventinovesima giornata diA, che nel pomeriggio di oggi ha visto l’importantissima vittoria del Verona sul campo dell’Udinese. Le due sfide di maggior fascino di questo turno si svolgeranno però domani, domenica 16 marzo, quando oltre a Fiorentina-Juventus, si affronteranno ancheedin quello che sarà un vero e proprio scontro Scudetto, con fischio d’inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium.che nella scorsa giornata di campionato ha rafforzato il proprio terzo posto in classifica, superando 4-0 la Juventus e tornando così alla vittoria dopo il deludente pareggio a reti bianche con il Venezia. La formazione di Gian Piero Gasperini si trova a sole tre lunghezze dalla vetta della classifica e proverà a mettere in cascina altri tre punti per restare in piena corsa per il titolo.