Atalanta-Inter il doppio ex Ventola | Gasp non farà calcoli E recuperare il miglior De Ketelaere è fondamentale

Scontro Scudetto. Non ci sono mezzi termini per definire la sfida trache andrà in scena domenica alle 20:45 al Gewiss Stadium, con la Dea che arriva al match con 3 punti di distacco dalla capolista, 58 contro 61, con in mezzo il Napoli a quota 60.Abbiamo chiesto di ‘giocare’ questa partita ad uno tanti doppi ex delle due nerazzurre, Nicola, 35 gol in 101 partite in due ‘stint’ diversi a Bergamo e 21 in 64 nelle sue due esperienze a San Siro e oggi, dopo aver terminato la carriera, opinionista e commentatore. Quanto inciderà questa partita sulla stagione nerazzurra?“Di sicuro potenzialmente può essere decisiva, è vero, ma bisogna tener conto del fatto che non c’è solo l’, in corsa ma anche il Napoli. Se l’dovesse pareggiare e il Napoli vincere andrebbe a quattro punti, se entrambe dovessero vincere ci sarebbero i due punti di divario.