Atalanta-Inter Gasperini ci va giù pesante! L’idea in attacco – CdS

Gian Pieronon fa un passo indietro prima di. L’allenatore ha un’idea coraggiosa per lo scontro diretto, il Corriere dello Sport la annuncia.DUE IPOTESI – Mario Pasalic trequartista o il tridente tutta fantasia davanti per Gian Piero? Queste sono le due ipotesi che balenano nella mente dell’allenatore in occasione di, match che può decidere le sorti della sua stagione e dell’esperienza sulla panchina bergamasca. Per la prima volta a questo punto dell’anno l’è in lotta per lo scudetto ed è a soli tre punti dall’di Simone Inzaghi. Domaninon vuole fare un passo indietro e probabilmente partirà davanti con Charles De Ketelaere, Ademola Lookman e Mateo Retegui.non fa passi indietro!CORAGGIO – Il grande ex non rinuncia contro l’alle sue armi pesanti! Lo scontro diretto non gli mette paura e ad aumentare la fiducia è stata soprattutto la vittoria sulla Juventus con il risultato di 4-0.