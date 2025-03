Sport.quotidiano.net - Atalanta-Inter: Gasp con Lookma e Retegui, Inzaghi con la Thu-La. Probabili e orari tv

Bologna, 15 marzo 2025 – Tre squadre in tre punti. Parte la volata Scudetto e lo fa immediatamente con un big match. Al Gewiss Stadium, l’terza con 58 punti affronta l’prima con 61, mentre in mezzo c’è il Napoli di Conte con 60. La Dea si porta dietro l’entusiasmo per il sacco di Torino contro la Juve, 0-4, ed è tornata prepotentemente in corsa dopo i recenti pareggini contro Cagliari e Venezia. Dall’altra parte l’, che è in corsa su tre fronti e avrà il calendario più duro dato che può ancora portare a casa il triplete tra campionato, Coppa Italia (semifinale col Milan) e Champions League (quarti contro il Bayern Monaco). Quella di domenica sera sarà soprattutto la sfida tra gli attacchi, che sono i più prolifici. Mateoe Ademolan da una parte, Lautaro Martinez e Marcus Thuram dall’altra: sfida stellare.