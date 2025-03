Inter-news.it - Atalanta-Inter, Acerbi contro Retegui! Le ultime da Appiano – CdS

Francescocomanderà la difesa dell’nella partital’. LedaGentile raccontate dal Corriere dello Sport.ALLENAMENTI – Simone Inzaghi non ha ricevuto notizie idilliache dagli ultimi allenamenti adGentile. L’attende il confronto con l’e lo fa senza diversi elementi fondamentali. Il primo è Federico Dimarco, che non fa in tempo a recuperare. Ci sono poi Piotr Zielinski, Nicola Zalewski e Matteo Darmian, a cui si aggiunge l’ultimo: Stefan de Vrij. L’olandese si è fermato col Monza ed è uscito dopo 45 minuti di gioco. Non sembra in grado di tornare a disposizione. Nell’ultimo allenamento ha svolto lavoro differenziato e a meno di clamorose sorprese continuerà a lavorare solo anche oggi. Al suo posto ci sarà Francesco, che guiderà il reparto con Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard ai lati.