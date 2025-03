Bergamonews.it - Atalanta, in 21 convocati per l’Inter: dubbio tra CdK e Brescianini in avanti

Bergamo. Sono 21 i giocatori dell’da Gian Piero Gasperini per la super sfida controin programma al Gewiss Stadium domenica 16 marzo alle 20:45 e valida per la 29ª giornata della Serie A 2024/25.Tre infortuni muscolari nel giro degli ultimi dieci giorni hanno tolto dalla disponibilità del tecnico di Grugliasco, in ordine cronologico, Stefan Posch (tornerà ad aprile inoltrato), Juan Cuadrado (rientro inizio aprile) e ultimo in ordine cronologico anche Ibrahim Sulemana.Per ovviare a queste assenze, che si aggiungono al trio di lungodegenti formato da Kossounou, Scalvini e Scamacca, è stato chiamato dall’Under 23 il difensore Pietro Comi.Attenzione anche alle diffide di Berat Djimsiti e di Ademola Lookman, entrambi a un solo cartellino giallo di distanza dalla squalifica.