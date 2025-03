Inter-news.it - Atalanta e Inter, tanti duelli in campo ma uno spiccherà più di tutti!

Domani, scontro diretto per la corsa al titolo. Sarà un match ricco di, ma tra questi uno riserverà non poche scintille.– E contro il miglior bomber della Serie A, l’cala il miglior marcatore possibile: ossia il Leone Francesco Acerbi. Domani serasarà, non solo lo scontro diretto valido per la corsa scudetto, ma anche una partita ricchissima di. Quello in avanti tra Lautaro Martinez e Mateo Retegui, Marcus Thuram e Ademola Lookman, quello a centrotra Nicolò Barella ed Ederson, nonché quello in panchina tra due amanti del calcio offensivo (come ribadito dallo stesso Simone Inzaghi davanti ai canali del club meneghino), come Inzaghi appunto e Gian Piero Gasperini. Ma tra questine spicca un altro ravvicinatissimo: ossia quello tra Francesco Acerbi e Retegui.