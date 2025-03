Inter-news.it - Atalanta caricata dai tifosi prima dell’Inter: clima rovente a Zingonia

dell’ci credono e caricano la squadra di Giampiero Gasperini alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco chetroveranno gli uomini di Simone Inzaghi domani a Bergamo.GRANDE ATTESA – Mancano ormai meno di ventiquattro ore all’attesissimo incontro della ventinovesima giornata di Serie A. Tanto l’interesse intorno ad-Inter, sfida che crea particolare suspence in ottica scudetto considerando che le due squadre, rispettivamente terza ein classifica, si distaccano di soli tre punti. In mezzo il Napoli, che qualche oradovrà provare a fare risultato utile a Venezia. In questo scenario, la tensione non può che essere alle stelle, insieme a una buona dose di adrenalina e determinazione da parte di entrambe le squadre nerazzurre. Un fattore non indifferente, però, gioca dalla parte dell’: la tifoseria bergamasca, che domani sera farà sentire tutto il suo calore al Gewiss Stadium.