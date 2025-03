Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione contro le catastrofi. Le associazioni scrivono a Meloni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A partire dal 31 marzo tutte le imprese saranno obbligate a stipulare un’i danni derivanti da eventi catastrofali. E sia Cna che Confartigianato hanno sollecitato la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgiasulla proroga del termine per la stipula. Questo affinché venga data alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, "in modo da fare scelte consapevoli in tempi ragionevoli e sostenibili, valutando le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi". Intanto, nella speranza di maggiori chiarimenti da parte del legislatore, Confartigianato ha creato per i suoi associati una copertura assicurativa vantaggiosale calamità, "con scontistiche fino al 25% per supportare gli imprenditori visto il repentino ingresso di una norma che impatterà economicamente sulle casse delle aziende".