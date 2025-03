Internews24.com - Assane Gnoukouri, l’ex promessa dell’Inter torna a giocare: la commissione territoriale di Piacenza scrive la parola fine sull’odissea del giocatore ivoriano

di Redazionedell’incubo per ilpuò finalmentere aha recentemente ottenuto un importante traguardo che segna ladi un lungo e difficile periodo nella sua vita. Dopo un lungo calvario, il giovane centrocampistaha finalmente ricevuto dalladila protezione speciale che gli consentirà di restare in Italia e di realizzare il sogno dire aa calcio. Era rimasto invischiato in quella che si è rivelata una vera e propria tratta di giovani calciatori originari della Costa d’Avorio, orchestrata dal suo procuratore dell’epoca e da una famiglia adottiva falsa.era arrivato in Italia a soli 16 anni, dopo aver lasciato l’Inter in prestito nel 2017.