"Aspettando tempi migliori", l'opera incisa di Fulvio Tomasi in mostra a Bergamo

. Unaimperdibile per gli amanti della calcografia è allestita fino al 5 aprile allo Studio Vanna Casati in via Borgo Palazzo 42 a.“” è una piccola e incantevole rassegna di acqueforti dell’artista triestino, scomparso nei giorni scorsi a soli 61 anni per un’improvvisa malattia.Si tratta di una quindicina di grafiche dal formato mini all’extra large che trasportano l’osservatore in una dimensione tra il reale e l’onirico, grazie alla notevole espressività del segno e al gioco di allusioni semantiche e metaforiche che da sempre stanno a cuore a questo artista dallo sguardo acuto e originalissimo.Lamette in fila carte selezionate, frutto del lavoro dell’ultimo ventennio, molto rappresentative della leggerezza e allo stesso tempo della profondità dell’arte di, che sfida con intelligenza “enigmistica” il carattere spesso ambivalente della realtà, il doppio fondo delle cose, il non detto che resta sotto la superficie della comunicazione.