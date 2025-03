Internews24.com - Asllani Inter, arriva la convocazione con l’Albania: il centrocampista si prepara per il doppio impegno con Andorra e Inghilterra

Leggi su Internews24.com

di Redazione, c’è anche ilnerazzurro tra i convocati del: ad attenderlo c’è la doppia sfida conImportante occasione per il giovanedell’Kristjan, che è stato convocato dalla nazionale albanese in vista dell’imminente sosta Nazionali. L’ex Empoli farà parte dei 26 giocatori chiamati dal commissario tecnicio Sylvinho per le partite controvalide per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma il 21 e il 24 marzo. Questi incontri rappresentano un’opportunità fondamentale perdi mostrarsi a livellonazionale e consolidare il suo ruolo all’no della squadra.La prima partita è fissata per il 21 marzo a Wembley, doveaffronterà l’, una delle favorite nel girone K.