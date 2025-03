Secoloditalia.it - Asia Argento “allatta” le scimmie in Malesia, ma la situazione le sfugge di mano e finisce in rissa (video)

ha postato sul suo profilo Instagram alcuninei quali è intenta ad “re” dellein barca sul fiume del Kilim geoforest Park in, sfidando i segnali di pericolo. Neil’attrice sorride, forse inconsapevole che i primati attorno a lei sono amichevoli solo in apparenza: questi, da un momento all’altro, possono trasformarsi in una specie molto aggressiva verso i turisti. Una delle, salita a bordo dopo aver notato lo confidenza umana, ha iniziato a consumare autonomamente le provviste d’acqua. In poco tempo poi laprecipita e l’imbarcazione viene presa d’assalto dagli altri primati della zona: uno di loro, forse ingelosito dalle troppe attenzioni chestava dando a uno dei suoi simili, ha attaccato fisicamente un’altra scimmia, innescando così unache ha costretto l’attrice romana ad allontanarsi.