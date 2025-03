Davidemaggio.it - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 14 Marzo 2025. Continua l’effetto Mare Fuori su RaiPlay (1.23% nelle 24 ore)

Nella serata di ieri,14, su Rai1 inla quarta puntata di The Voice Senior ha interessato 3.664.000 spettatori pari al 22.92% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del Passato ha conquistato 2.125.000 spettatori con uno share del 12.51%. Su Rai2 4 Metà intrattiene 478.000 spettatori pari al 2.66%. Su Italia1 Chief Of Station: Verità a tutti i costi incolla davanti al video 1.099.000 spettatori (6.01%). Su Rai3 FarWest segna 686.000 spettatori e il 4.15% (presentazione di 9 minuti: 497.000 – 2.42%). Su Rete4 Quarto Gradoizza un a.m. di 1.427.000 spettatori (10%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 990.000 spettatori e il 7.06%. Su Tv8 MasterChef ottiene 449.000 spettatori con il 2.41%, nel primo episodio, e 410.000 spettatori con il 3.61%, nel secondo episodio.